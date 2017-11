Sanguinetti: “Vázquez está prisionero de un mundo sindical que es conservador y está atrasado”

El dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, dijo en Así nos va que el Partido Colorado tiene un “terreno fértil” de crecimiento y que una muestra de ello es la reciente elección de jóvenes, en la que votaron más de 30.000 en todo el país. Sanguinetti manifestó que no cree que Vamos Uruguay vaya a subsistir tras la renuncia a la actividad política de Pedro Bordaberry y consideró que habrá “reagrupamientos” como la alianza entre José Amorín Batlle de Proba y el ex candidato a vicepresidente Germán Coutinho. Respecto a una posible candidatura del economista Ernesto Talvi, el ex presidente dijo que sería “fantástica y estupenda” pero que por ahora no hay certeza de que esto vaya a ocurrir.

Sanguinetti también habló sobre el Partido de la Concertación y dijo que fue manejada “horrible” desde el punto de vista político, ya que el Partido Nacional tenía en Jorge Gandini a su candidato pero “lo cambiaron”, mientras que el Partido Colorado contaba con Ney Castillo, quien al final desistió. “La Concertación fue para sumar fuerzas, lo de Novick fue posterior y afuera”, agregó.

El ex presidente dijo que comparte “en términos generales” la idea de que el gobierno no tiene agenda. “Basta ver con la desesperación que el gobierno ha tenido que negociar el acuerdo con UPM”, expresó a modo de ejemplo. Sanguinetti también habló sobre las intenciones del presidente Tabaré Vázquez y dijo que está “prisionero de un mundo sindical que es conservador y está atrasado”.

Sanguinetti también opinó sobre el cobro del subsidio por parte de Raúl Sendic, y dijo que es “obvio” que tiene que hacerlo en el año 2020. Respecto a la ética en la política dijo que el tema “siempre ha estado” y que “felizmente el país tiene una buena tradición”.

Por último, Sanguinetti dijo que le “preocupa humanamente” la situación de su medio-hermano Andrés, que está en prisión domiciliaria mientras espera a ser extraditado a Andorra para responder ante la Justicia por su presunta participación en el caso de Odebrecht. “Es una pena porque se ha visto envuelto en una situación, él era un funcionario de tercer orden”, sentenció.