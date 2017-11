Nicolás Lussich: “La 711 critica a Astori, pero son el mismo gobierno”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Inicio de Jornada Nicolás Lussich analizó la posición de la Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic sobre las tarifas de UTE.

Lussich dijo que se trata de una “maniobra política” el hecho de cuestionar al Ministerio de Economía, liderado por Danilo Astori, como si no fueran parte del gobierno del Frente Amplio. “Lo que llama la atención es esta política que se genera a la interna como si la conducción del gobierno no estuviera en el mismo partido y como si todos no tuvieran responsabilidad en el déficit fiscal”, afirmó.