Intendente de Paysandú sobre Semana de la Cerveza: “Acá no se fomenta el consumo irresponsable” de alcohol

La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores tiene a estudio el proyecto de ley que regula el consumo de bebidas alcohólicas.

La semana pasada, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, asistió a la comisión y habló sobre el artículo 15, que prohíbe “la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas”.

Dentro de estos espectáculos, quedaría la Semana de la Cerveza, que se realiza en Paysandú hace más de cincuenta años, y por esta razón es que plantean cambios, para que la fiesta pueda seguirse haciendo, según informó esta mañana el diario El Observador.

El intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, explicó que el origen de la fiesta está en la fábrica de Norteña, pero que la empresa se fue del departamento y el nombre de la celebración quedó. “Es más de historia que de realidad, para nosotros, la cerveza no es el eje de la fiesta”, subrayó Caraballo.

El jerarca dijo que están haciendo “campañas para el consumo responsable de alcohol y la conducción responsable” y que “no hay una promoción como epicentro de la fiesta”.

“No estoy cerrado a rediseñar y ajustar algunas cosas. Me parece que nosotros no estamos en contradicción con ese espíritu”, agregó y manifestó que cree que no sería necesario cambiarle el nombre.