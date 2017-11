Andrade: “En el acuerdo ROU-UPM se puso algo que no se acordó en el ámbito tripartito, así no muchachos”

Foto: http://www.elpais.com.uy

El Secretario General del Sunca, Oscar Andrade, dijo en Inicio de Jornada que Uruguay se comprometió con UPM a reglamentar ocupaciones y piquetes, y que esa sería una condición imprescindible para hacer la nueva planta. “Este texto ya había estado sobre la mesa y no estamos de acuerdo. El Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita con la empresa”.

Agregó que “lo establecido respecto a ocupaciones y piquetes complica las negociaciones que tendremos en el tema laboral. La redacción que se dio a ese punto no es buena, ya sabemos que UPM aún no definió hacer la planta. En el acuerdo ROU-UPM se puso algo que no se logró acordar en el ámbito tripartito, así no muchachos”