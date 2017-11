Las contradicciones del dueño de Fripur ante la comisión que investiga en el Parlamento el financiamiento de los partidos

Foto: El Observador

El exdueño de Fripur, Alberto Fernández, se presentó este lunes ante la Comisión Investigadora que analiza el financiamiento de los partidos políticos en las últimas campañas electorales para explicar la relación de la empresa pesquera con el Frente Amplio.

Ante los legisladores, Fernández se declaró como frenteamplista y reconoció haber puesto 15 mil dólares para la fiesta de asunción de José Mujica, así como haber abonado a la congregación de las Hermanas Oblatas por la confección de la banda presidencial.

El empresario también reconoció que prestó su avión privado tanto a Mujica como a Tabaré Vázquez durante su primer mandato. Del actual mandatario, Fernández dijo que lo conoció ya que Vázquez asistió a su padre en su condición de oncólogo y dijo que fue él el que lo “llevó al Frente Amplio”.

El ex dueño de Fripur negó ante la comisión parlamentaria que Fripur –su empresa– haya aportado dinero a los partidos políticos.

“Fripur no tiene nada que ver. Para mí es muy fácil decir Fripur, Fripur, mi hermano el que falleció. No señor, soy yo. No busquen por otro lado. Todas las cosas relacionadas con la campaña política, que es el tema por el que estamos acá, soy yo. Para mí es muy fácil echarle el cargo a otro. No señor, pregúntenme a mí, soy yo, porque mi hermano, lejos de ser del Frente Amplio, es blanco. Mi otra familia colorada. Yo soy el del Frente Amplio”, dijo según se desprende de la versión taquigráfica.

En otra parte de su comparecencia, el diputado Tabaré Viera le preguntó si le constaba si la empresa Fripur o, en su defecto, él de manera individual, hizo aportes a otros partidos en el marco de alguna campaña electoral.

Y Fernández respondió: “No, yo no. El único aporte fue ese; vinieron con un papel y había varios que firmaban. Nos hacían firmar que hacíamos ese aporte de US$ 15.000. Lo que fue autorizado por el gobierno, eso sí. Eso lo hice yo. Mi hermano no, me sacaba chiflando” dijo el empresario en el Parlamento.

Sin embargo, los registros de la Corte Electoral lo desmienten, ya que Fripur aportó $22.400 para una cena del Frente Amplio el 8 de setiembre de 2009, en plena campaña electoral cuando Mujica disputaba por alcanzar la Presidencia.

Además, en esa misma campaña electoral Fripur aportó $60.000 pesos para la lista de Propuesta Batllista a la Cámara de Senadores del Partido Colorado, cuyos dos primeros titulares eran José Amorín Batlle y Tabaré Viera. La donación fue realizada el 14 de octubre de 2009, 11 días antes de las elecciones.

En los registros de la Corte Electoral no aparece que Fripur haya realizado alguna donación en la campaña electoral de 2014. Tampoco aparece alguna donación a título personal de Alberto Fernández o de su hermano, Máximo, que falleció el 2 de mayo de 2016.

Otro de los puntos por los que Fernández debió responder fue por las deudas de Fripur a la hora del cierre con el Banco República y UTE.

La empresa le debe al BROU 39 millones de dólares más intereses y a UTE le debe 40 millones de pesos.

En agosto de 2017 el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, explicó en la comisión investigadora que la deuda de Fripur con UTE era de 40 millones de pesos y que habían resuelto presentar una demanda ante la Justicia Civil buscando que se certifique que la empresa Kentilux, que es propietaria de un parque eólico, integra el mismo grupo económico que Fripur.

El lunes, ante la comisión, Fernández negó que Kentilux tuviera algo que ver con Fripur y dijo que fue una empresa que puso su hermano Máximo para uno de sus hijos, Ricardo Fernández.

El diputado Adrián Peña le preguntó: “¿Fripur no tiene absolutamente nada que ver con la empresa Kentilux, de los parques eólicos?”. Y Alberto Fernández contestó: “Mire, señor, de Kentilux, hasta mi hermano me escondía el nombre. Nunca supe de nada. No tiene nada que ver Fripur, en absoluto. Eso lo hizo para su hijo; pero de Fripur, ¡cero!, cero sobre cero. Y si hubo algo que sacaba, yo nunca me enteré”.

Sin embargo, la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central considera que las empresas Fripur SA, Martinel SA, Kentilux SA y Magdalena Sociedad Agropecuaria y Ganadera, y las personas Alberto Rodrigo Fernández Alonso, Máximo Fernández Alonso y María Laura Fernández Rodríguez, integran el mismo grupo económico.

Respecto a la situación con el Banco República, Fripur le debe 39 millones de dólares por préstamos solicitados, según informó en junio de este año ante el Parlamento el presidente del BROU, Jorge Polgar.

Ese día, Polgar también anunció que presentaron una denuncia penal contra Fripur por violar la Ley de Prenda.

En 2004, Fripur le debía menos de 500 mil dólares al Banco República, y a la hora del cierre en 2015 terminó debiendo 39 millones de dólares que ahora el BROU busca cobrar.

Fernández dijo no estar al tanto de las negociaciones y de la situación económica, porque de eso se encargaba su hermano y aseguró que él se pasaba la mitad del año viajando porque era el vendedor.

De todos modos, reconoció que la “debacle” de la empresa fue desde el año 2007 aunque las pérdidas arrancaron en el año 2005.