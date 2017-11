En la semana pasada las lanas cruzas de 30 micras aumentaron un 20%

Foto: Valor Agregado

Las lanas Merino están atravesando un proceso sostenido desde hace dos o tres años con un crecimiento y precios que se mantienen estables. En el caso de las lanas cruzas el camino viene diferente con una demanda casi nula o escasa. Sin embargo, la semana pasada se observó un cambio importante en este tipo de lanas.

Facundo Ruvira, integrante de Tops Fray Marcos, contó en Valor Agregado en Carve, que se vió una suba de casi un 20% en las lanas de 30 micras y de un 12% en las de 28 micras. “Un aumento difícil de entender porque, al menos en nuestro caso, no tenemos respaldo de negocios que visualicen este cambio”, comentó.

El operador de mercados sostiene que una suba siempre está empujada por una demanda, y para entender esto, habría que analizar más finamente el origen de la demanda.

Explicó que cambios tan bruscos en el mercado “están asociados a una distorsión y no siempre a un cambio de demanda”. En este sentido, destacó que en los mercados siempre hay distorsiones. “Es decir, se puede tener una suba por un incremento de la demanda real, por movimientos particulares de agentes que salen a comprar fuertemente o también por ventas al descubierto y a la hora de tener que cubrir se asustan y hacen compras importantes”, dijo.

Agregó que el abanico de valores se ha “abierto mucho” y depende en gran medida de la grifa y de la finura. Hoy en día un Merino puede ir de US$ 6 hasta US$ 12. Precisó que están teniendo poca actividad porque “las posiciones de los productores son un poco altas para lo que está convalidando el mercado”. Por su parte, un Corriedale promedia US$ 2,50 y US$ 2,60 y las grifa verde US$ 3,50.

Escuche a Facundo Ruvira: