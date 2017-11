Corallo: “Cuando la OIT opina algo a favor de los empresarios dicen que es anacrónica”

Foto: El País

El presidente de la Cámara de Industrias Washington Corallo dijo a Inicio de Jornada que el director de Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder fue claro al solicitar “cumplir los ocho puntos de la queja empresarial”.

“Nadie puede decir que no hemos querido negociar”, señaló Corallo sobre el empresariado local. Según dijo, “está en manos del gobierno uruguayo solucionar la queja”. “A veces nos quieren endilgar a nosotros que no queremos negociar. Que nadie diga que los empresarios no estamos dispuestos a dialogar”, afirmó.