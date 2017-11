Sebastián Bauzá analiza acciones legales contra Eugenio Figueredo

Foto: El País

El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá dijo a Inicio de Jornada que “pasó lo que pasó” ante la Justicia porque se enfrentó a “poderosos”.

A pedido del fiscal Pacheco, la Justicia archivó la causa que había iniciado el exvicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo Figueredo contra Bauzá.

Se entendió que no había elementos que acreditaran que Bauzá hubiera recibido US$ 400.000″ de coimas de empresas de televisión. “Pasamos un mal momento, porque hubo un error importante y aparecieron depósitos supuestamente de mi señora y después se comprobó que no era de ella”, afirmó.

Bauzá dijo que Figueredo no pudo presentar “ninguna prueba” en su contra, por lo que analiza tomar acciones contra el exvicepresidente de la FIFA. “Lo hemos hablado con el abogado, Figueredo está embargado y no me interesa lo económico, porque lo peor fueron daños y perjuicios en lo familiar. Fueron dos años muy largos que se utilizaron para poner un manto de sospecha sobre mi”, señaló.