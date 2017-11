El diputado Jorge Gandini lanzó su propio sector, Movimiento Nacional Por la Patria

Foto: El País

El legislador indicó a Zona Radio que al país le hace falta wilsonismo, en referencia al fundador del movimiento en 1969 Wilson Ferreira Aldunate, el considerado último caudillo del Partido Nacional.

El lanzamiento del nuevo sector contó con presencias como la de Silvia y Gonzalo Ferreira, hijos de Wilson y diferentes referentes de la vida nacional como el ex diputado Gonzalo Mujica o el ex comandante de la Fuerza Aérea José Bonilla. Gandini recordó que se continúa apoyando la candidatura de Jorge Larrañaga y no se descarta presentar lista propia al senado en la próxima elección.