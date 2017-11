La escuela técnica de Cardona está ocupada por docentes y trabajadores

Ante la postura del Consejo de UTU de dejar a la Escuela Técnica de la localidad de Soriano sin la orientación agraria y luego de varias negociaciones decidieron esta medida de fuerza.

El secretario de organización de AFUTU, Víctor de León, dijo a Zona Radio que la medida es apoyada por toda la comunidad educativa de la localidad, que expresa su total apoyo al Curso de nivel II de Bachillerato en la orientación Agraria.

Los antecedentes demuestran que no solo no hay desafiliación en el curso, si no que se suman estudiantes durante el año lectivo. El representante sindical dijo a Carve que las autoridades proponen que los alumnos concurran a un internado en Colonia para seguir el curso.