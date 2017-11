Investigación en la Corte Electoral detectó “manejo irregular de fondos” en elecciones de la Caja de Profesionales

Se detectaron “gastos en beneficio propio” realizados por tres funcionarias representantes del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.

El pasado 15 de Agosto les presentamos en Así nos va un informe acerca de la organización de las elecciones de la Caja de Profesionales, la cual generó un gran revuelo a la interna de la Corte Electoral tras constatarse que la comisión organizadora de estas elecciones -integrada por tres funcionarias del organismo (una por el Frente Amplio, otra por el Partido Nacional y otra por el Partido Colorado) había gastado más de la mitad del presupuesto asignado para las elecciones –un total de 250.000 pesos- en compras de supermercado, confiterías y almuerzos en restaurantes.

Tras la divulgación de la información por parte de Así nos va hace tres meses, los ministros de las Corte ordenaron una investigación desde el punto de vista administrativo y a las tres funcionarias implicadas se les inició un sumario.

De acuerdo al informe elaborado por las dos abogadas a cargo del sumario, Liliana Mercadal y Jaqueline Moreira (integrantes de la Asesoría Letrada de la Corte Electoral), tras la investigación realizada se constató un “manejo irregular de los fondos que integraban las caja chica que les fue asignada” y la realización de “gastos en beneficio propio” por parte de las tres funcionarias que organizaron las elecciones.

Además, en el sumario elaborado por las abogadas con fecha de 30 de octubre al que accedió Así nos va, se advierte que hubo 60.000 pesos que las funcionarias debían devolver y no devolvieron, lo cual podría configurar -a criterio de las sumariantes- una “apropiación indebida” y es por eso que sugirieron a las autoridades de la Corte realizar una denuncia penal.

¿Qué pasó?

De acuerdo a las abogadas Liliana Mercadal y Jaqueline Moreira, la responsabilidad de las tres funcionarias se resume en dos ítems: en el “uso incorrecto de la partida correspondiente a caja chica” y en cómo se realizó la rendición de cuentas de la partida de 250.000 pesos.

Recordemos algunos de los gastos que constaban en la rendición de cuentas presentada por estas tres funcionarias de la Corte Electoral: gastaron 128.000 pesos en alimentación, 41.000 pesos en locomoción, 9.000 pesos en recargas de celulares, 14.000 pesos en alquiler de un salón, 2.400 pesos en arreglos florales, 26.000 pesos en artículos de papelería y 28.000 pesos se justificaron como “varios”.

De acuerdo al sumario, las funcionarias organizadoras de la elección de la Caja de Profesionales incurrieron en “gastos irregulares” como por ejemplo “los realizados para organizar la reunión final entre los integrantes de la comisión en la casa del funcionario XX solventados con dinero de la caja chica”.

Otro gasto en el que no debió incurrirse, a criterio de las abogadas, fue un ágape para los funcionarios que concurrían a los cursos en el interior del país y que costó 17.000 pesos. “Estos ágapes tenían por finalidad distender a los funcionarios una vez que finalizaba la instrucción no fueron autorizados por la Corte, además de no estar previstos porque los funcionarios que se trasladan cobran un viático alimenticio”, se sostiene en el informe de sumario.

Además, las asesoras legales de la Corte advierten que hubo gastos que no eran de carácter urgente, y por ende no había necesidad de utilizar los dineros de la caja chica sino que se debía haber pedido la autorización correspondiente para el gasto a las autoridades de la Corte.

En cuanto a cómo se rindieron los gastos por parte de las funcionarias organizadoras, la investigación y el sumario permitieron detectar que en un caso hubo una duplicación de boletas, así como también se presentaron boletas de transporte dudosas (sin nombre de la empresa, sin RUT) y con una “extraña similitud” de los números manuscritos “que hacen presumir que fueron elaborados por la misma persona”.

Las sumariantes tras detectar -y citamos- “un manejo irregular de los fondos”, “gastos en beneficio propio”, “un actuar por lo menos negligente” y una posible “apropiación indebida”, es que califican la falta administrativa cometida por las tres funcionarias como grave, y le sugieren a la Corte Electoral trasladar el caso a la Justicia realizando una denuncia penal.