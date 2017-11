Chediak sobre cuestionamientos a la Corte: “No hacemos análisis políticos para fallar”

Foto: El Observador

El presidente de la Suprema Corte Jorge Chediak dijo a Inicio de Jornada que el fallo que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se basa en aspectos jurídicos y no políticos. Así respondió a cuestionamientos de la Institución de Derechos Humanos y el Frente Amplio.

“En Uruguay todos tenemos derecho de emitir opiniones, yo reiteraré hasta que me jubile que la Suprema Corte y los jueces uruguayos no tenemos conceptos políticos como base de nuestras decisiones sino conceptos jurídicos. No hacemos análisis políticos de conveniencia para aplicar la Constitución y la ley”, señaló.

Chediak dijo que “a veces los fallos gustan a una parte de la sociedad” y “a veces disgustan a otra parte”. “Estoy orgulloso de las decisiones que tomé en la Suprema Corte y volvería a tomarlas otra vez”, insistió.

Consultado sobre la marcha del Código del Proceso Penal, opinó que “el arranque puede ser lento y lo está haciendo”. Por lo que afirmó que estos primeros días para el Poder Judicial “han sido muy tranquilos”.