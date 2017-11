Hoy el negocio ganadero en Paraguay tiene números positivos

Foto: El Agro

Paraguay viene dando pasos muy firmes en su crecimiento, con exportaciones que dejan buenos números y hacen ver un presente “muy alentador” para todo el mercado. Además, la industria está muy sólida y la apertura de nuevos mercados genera una sensación de optimismo en toda la cadena. “Hoy, en el rubro ganadero, estamos pasando por un buen momento”, dijo Carlos Gauto, director de la Tropa Consignataria S.A.

El operador de mercados comentó, en Valor Agregado en Carve, que en el último tramo de este 2017 está escaseando bastante el ganado gordo, ocasionando una gran firmeza en sus valores. Actualmente, el precio de lista es de US$ 3,40 por un novillo trazado y entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por una vaca.

De igual forma, Gauto asegura que la invernada se encuentra muy firme desde el comienzo del año. “Hay mucha demanda y la oferta no es suficiente”, dijo. A modo de referencia, señaló que un ternero de 180 kilos está cotizando en el eje de los US$ 2,10 el kilo vivo.

Sin embargo, para el director de La Tropa “esto es algo circunstancial” por la escasa oferta del momento y estima que la situación se va a normalizar a fines de noviembre o principios de diciembre. “Los precios van a volver a niveles por debajo de los de hoy”, comentó.

En lo que refiere al negocio de los campos, sostiene que está un poco “parado y quieto”, por debajo de lo que en algún momento estuvo el precio de los predios. “Entiendo que hay muy pocos negocios inmobiliarios en este momento”, dijo.

