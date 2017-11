Cierran contratos entre US$ 3,60 y US$ 3,70 por novillos para la cuota 481

Foto: El País

La cuota 481 experimentó durante el año momentos de incertidumbre sobre su futuro y problemas logísticos dado el rápido cumplimiento trimestral del cupo, con negocios que se concentran en los primeros treinta días del trimestre, dejando sin operativa los meses restantes, y de ese modo, provocando cambios en los encierres para poder acceder.

Para este último trimestre del año el cupo se completó y las empresas están pensando en los próximos ingresos. Martín Martinicorena, director de Il Tramonto, dijo en Valor Agregado en Carve que para las exportaciones de enero “es necesario iniciar la faena a mediados de diciembre con los animales encerrados hace 60 días” y comentó que ahora “se están encerrando los vacunos que van a formar parte de la cuota del segundo trimestre del 2018”.

Martinicorena contó que el negocio de la cuota 481, carne de alta calidad con destino a Europa, “está dando márgenes de ganancia bastante buenos”, siempre y cuando “no se dispare el valor de la reposición”. Dijo que la principal incidencia son a los precios que se compra el ganado, porque la comida se ha mantenido a valores estables. Por tanto, entiende que lo más importante para conocer los márgenes es saber “cómo se vende y cómo se puede reponer”.

Explicó que se están cerrando nuevos contratos de novillos, que forman parte de la faena de febrero, a referencias de US$ 3,60 y US$ 3,70 a la carne. En este caso, Martinicorena entiende que el margen del productor, dependiendo de cómo compró la hacienda, puede promediar en US$ 70 por cabeza.

