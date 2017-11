Industria pulsea una baja en los valores de las haciendas gordas

Foto: Rurales El País

Actualmente se está con una industria más comprada lo que hace que se pase un menor precio. Ignacio Aramburu, director de Aramburu & Cía. comentó, en Valor Agregado en Carve, que la oferta “no sobra” y que la faena viene siendo “muy firme”. Además, el consignatario de ganado destacó que el productor tiene varios factores a favor, como una reposición “muy firme”.

Aramburu sostuvo que en estas próximas semanas se debería tener una mayor cantidad de oferta de ganado disponible ya que los campos están en “muy buen estado”, y por lo tanto, los ganados han engordado. De igual forme espera que “haya gran cantidad de oferta y que no baje mucho el precio”, expresó.

El operador de mercados comentó que durante todo el año se fueron haciendo negocios para la exportación de lotes importantes de terneros. Hoy en día un ternero de exportación pesado cotiza entre US$ 2,05 y US$ 2,10 y el más liviano entre US$ 2,15 y US$ 2,20 dependiendo de la calidad y sobre todo de la ubicación.

Escuche a Ignacio Aramburu: