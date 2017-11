Abogado de policía del arresto a panadera negó maltrato en el procedimiento

Foto: Capturas de video

El abogado de uno de los policías que participaron de la detención de la empleada de una panadería de Pocitos, Alejandro Mateu, dijo a Así nos va que actualmente su cliente no está concurriendo a su trabajo porque “está en uso de una licencia médica por estrés laboral” debido a la viralización del video y señaló que actualmente se está realizando una investigación administrativa, pero no tiene “una resolución que notifique al funcionario policial de que se inicia un sumario”.

El abogado señala que a partir del video que se propagó en redes sociales “se ha dividido la opinión pública entre quienes apoyan a la policía o quienes apoyan a la señora panadera” y que “la viralización de un video en el que se expone a su persona le ha traído muchas complicaciones” a su defendido.

“He visto el video en un montón de oportunidades y el maltrato no estuvo. No hubo abuso de autoridad en ningún momento”, afirmo Mateu y agregó: “La ley de procedimiento policial prevé que se requiere de policía femenina para realizar un cacheo y no una detención”.

“Yo tengo un solo relato, la señora panadera tiene por lo menos cuatro”, dijo el abogado y sostuvo que los funcionarios policiales se encontraban buscando a un sospechoso y luego de que lo encontraran frente a la panadería procedieron a ingresar para tomarle los datos a la jóven que trabajaba en el local y que varios minutos antes se habría dirigido con “imroperios que se pueden circunscribir dentro del delito de desacato”, hacia los oficiales. “Muchas veces que insulta a las policías son personas que tienen problemas con la ley”, afirmó.

“A Pocitos no van a mandar a la policía que no tiene trato con la gente”, dijo Mateu y agregó: “La policía que se manda a esas inmediaciones tiene otro tipo de formación y fluidez a la hora de comunicarse con la población”.

Por otra parte, el abogado sostuvo que esta situación “es un chivo expiatorio para que la gente hable de la policía y la panadera y no piense en otros temas mucho más relevantes”.