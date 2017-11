Mieres: “No tiene levante el uso de la tarjeta corporativa de De León sin misión oficial”

Foto: El País

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a Inicio de Jornada que “es penoso” el uso de tarjetas corporativas en el exterior que hizo el senador de la Lista 711 Leonardo De León, sin que haya viajes oficiales.

Por esta causa, el Partido Independiente decidió presentar una ampliación de la denuncia penal contra el senador De León por el uso irregular que le dio a las tarjetas mientras era presidente de ALUR.

Mieres dijo que “no tiene levante” y “es contundente” que se hayan usado tarjetas corporativas en el exterior en misiones no oficiales. “Se hace un uso de los fondos del Estado en misiones no oficiales, lo que me parece inadmisible”, subrayó.