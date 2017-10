Presidente del Pit-Cnt: “El informe de la OIT quedó rengo”

Foto: El Observador

El presidente del Pit- Cnt Fernando Pereira dijo a Inicio de Jornada que el informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las ocupaciones no tuvo en cuenta a la central.

“El informe del Pit fue a la OIT, pero por algún motivo no llegó o no se pudo analizar en tiempo y forma. El informe toma la posición del gobierno y empresarial, pero no la de nosotros”, acotó. Por lo que consideró “está algo incompleto”.

Pereira dijo que hay partes del informe que son compartidas y otras son consideradas “negativas”. “Es un documento que tiene valor, pero queda rengo porque falta la pata del millón y medio de uruguayos que representa a los trabajadores”, indicó.

En el mencionado informe, la OIT legitima el derecho a ocupar, como el derecho de trabajo del que quiera trabajar y también el derecho a que el gerenciamiento de la empresa se haga de forma normal.”El informe no prohíbe la ocupación, la reconoce”, subrayó.

Por otro lado, Pereira contó que la negociación por el diferendo en el fútbol llegó “a un momento muy complicado” cuando el colectivo Más Unidos que Nunca y la Mutual no se ponían de acuerdo sobre el levantamiento de las denuncias. Según lo acordado, en abril del año que viene se convocarían las elecciones en la Mutual.