Toto Da Silveira: “Hay que solucionar el conflicto sin vencidos ni vencedores”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista deportivo en su columna en el programa Inicio de Jornada se refirió al conflicto que mantienen el grupo “Más Unidos que Nunca” con los dirigentes de la Mutual. Explicó que ayer por la tarde en la reunión mantenida entre los presidentes de los clubes en la sede de Fénix se decidió pasar a cuarto intermedio hasta mañana viernes a las 15 hrs.

“En la reunión hubo duras criticas a Wilmar Valdez de varios representantes de los clubes, y duras criticas para Diego Lugano. Acá hay dos cosas, el interés de Tenfield es sacar a Valdez de la presidencia de la AUF”. Por otra parte Tenfield, Lugano es el líder de la revolución, o sea, Lugano lideró una revolución que debieron haber hecho los dirigentes, pero los dirigentes no tuvieron ni cabeza ni huevos para darse cuenta que Tenfield fundió a los clubes”.

“Es mentira que Paco paga la fiesta y que siempre van a Paco, van al que tiene la plata de los abonados. Los que financiamos esto somos los que estamos abonados al fútbol. El fútbol produce más de 50 millones de dólares por año, y el año pasado ingresaron 15 millones de dólares, menos del 30%”.

Sobre una posible rescisión de los derechos de televisión sostuvo “hace unos días me dijo José Luis Palma, Presidente de Liverpool que la rescisión eran 42 millones de dólares, pero ayer Ignacio Alonso, Secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la AUF que son 62 millones de dólares”.

Por último explico la reunión que mantuvo con el Presidente de la Mutual, Enrique Saravia. “Le dije que hay que levantar la mira y o pueden haber vencidos ni vencedores, porque cuando hay un ganador y un perdedor las cosas no terminan bien”.

“Lugano me dijo que la pelea no es contra Saravia, que busquemos una solución por lo alto para que no se vaya mal de la Mutual, incluso los que vengan necesitan de sus 14 años de experiencia gremial para trabajar en conjunto. El enemigo de Lugano no es Saravia, el enemigo del fútbol uruguayo es Tenfield”, sentenció.