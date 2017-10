Sotelo: “Sendic pretende decir que la fiesta de Ancap no fue una fiesta”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista y conductor de Inicio de Jornada Gerardo Sotelo analizó la comparecencia del exvicepresidente Raúl Sendic ante la Justicia.

Sotelo afirmó que “no se trató de un intercambio con la jueza” como dijo Sendic, porque no fue a dialogar sino a responder un interrogatorio. Además objetó que Sendic dijera que no fue una fiesta el evento realizado para la inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja. “Él dice que no fue una fiesta, lo que claramente fue una fiesta”, señaló Sotelo.

“Qué casualidad que no recordaba la cifra de la fiesta, pero sí recordaba la compra del short”, agregó. En tanto, afirmó que con sus declaraciones ante el Crimen Organizado Sendic señaló a “compañeros” del equipo económico como responsables del plan de inversión de Ancap.