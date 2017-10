Director de Dinama: “No he recibido presiones para aprobar proyectos ambientales”

Foto: Presidencia de la República

El director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) Alejandro Nario señaló a Inicio de Jornada que el acuerdo de inversión con UPM no compromete el control ambiental posterior que deberá realizarse.

“El proyecto concreto hasta que ellos no lo presenten no lo conocemos. Lo que tenemos es una idea de la dimensión de la planta, pero no la localización específica ni cómo van a canalizar los efluentes”, afirmó.

Nario dijo que no puede prejuzgar o hacer presunciones categóricas sobre el tema. “El Río Negro no es un arroyito intermitente y necesita caudales para su propia operación”, explicó.

“Claramente el Río Negro tiene dos zonas complicadas, la del primer tramo y la zona más agrícola”, afirmó.Consultado sobre la independencia para evaluar el proyecto, Nario contestó: “No he recibido ningún tipo de presión en ningún proyecto ambiental”.