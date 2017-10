Productor “no especula” y “vende” su ganado gordo a los precios actuales

Foto: Rurales El País

El mercado de haciendas gordas está transitando un momento particular con señales que permiten fortalecer los precios semana a semana. “Llegamos a esta parte del año con un combo climático, forrajero y de demanda internacional que favorece a la producción”, comentó Alejandro Zugarramurdi, consignatario de ganado.

Explicó que más allá de los valores de la hacienda, “sorprende la facilidad de concreción de negocios”. “Uno cierra ventas y a los pocos días se están cargando, no hay trancazos”, agregó el empresario.

Ayer en la noche la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcó nuevas referencias promedios de precios con subas para todas las categorías de ganado gordo. El novillo especial cotizó US$ 3,15, la vaca US$ 2,96 y la vaquillona US$ 3,04 en cuarta balanza.

Pese a que se mantiene una escasez de oferta, el productor que tiene ganado pronto “prefiere vender” a los precios actuales y “no especula” como “quizás lo hizo hace veinte días atrás esperando el ajuste que se dio”, aseguró. Sin embargo, entiende que la reposición está incidiendo en las ventas, porque cuando el productor no logra calzar con la reposición hace que la venta se prolongue.

Vea a Alejandro Zugarramurdi: