Todo indica que la tendencia de difícil colocación de lanas gruesas continúe

Foto: Valor Agregado

Si bien no es un año fácil para las materias primas en general, la zafra de lanera empezó con precios elevados, sobre todo en las finas, y paulatinamente fue descendiendo. A pesar de esto, el consignatario Gonzalo Barriola aseguró que los valores para las lanas finas (27 micras para abajo) continúan siendo “buenos” así como también persisten los problemas de colocación en las lanas fuertes (30 micras para arriba).

En Valor Agregado en Carve comentó que el mercado internacional “se va manteniendo” con registros de pequeñas subas aunque “sin reacciones rápidas”. De igual forma, entiende que a nivel local pasó lo mismo: complicaciones con las lanas fuertes -aunque estén bien presentadas- y ajustarse al precio en las lanas finas. Actualmente éstas últimas cotizan entre US$ 8 y US$ 10 y las gruesas entre US$ 2,50 y US$ 3,50.

Por sobre todas las cosas destaca que la oferta es muy escasa, y que, para el momento en el que se está, “hay pocos negocios”. En este sentido, Barriola piensa que la tendencia de que cueste más colocar las lanas gruesas “va continuar”.

Vea a Gonzalo Barriola: