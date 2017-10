Geólogo Gaucher: “Precisamos no sólo que exista petróleo sino que sea una cantidad comercializable y que se pueda bombear”

Este viernes el Poder Ejecutivo informó que se descubrió la presencia de hidrocarburos en un pozo ubicado al noreste del departamento de Paysandú. El doctor en Geología y presidente de la Asociación Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher, dijo a Así nos va que no es la primera vez que se encuentran ocurrencias de hidrocarburos en Uruguay.



Según el especialista, hay que establecer si la cantidad de hidrocarburos que se descubre bajo el territorio uruguayo es comercializable y si se puede bombear para evitar métodos como el fracking que podrían representar una posibilidad de contaminación.

Gaucher explicó que, de acuerdo a la información brindada por Presidencia, se utilizaron métodos indirectos para llegar al descubrimiento. “No se bombeó un barril de petróleo a la superficie”, aclaró. El especialista precisó cómo se suelen hacer estos procedimientos: “Perforan a través de toda la columna (en este caso de casi 850 metros) y aparece una receptividad no esperable para el tipo de roca, entonces aparece la posibilidad de que eso sea petróleo y se mide al mismo tiempo si hay fluorescencia dentro del pozo”.

Según el geólogo, “ocurrencias de pequeñas cantidades de hidrocarburos hay en muchos lugares” en el Uruguay, y explicó que el punto está en establecer si esas cantidades son o no comercializables: “Precisamos no sólo que exista petroleo sino que esté en una cantidad comercial y que esté en una roca donde se la pueda bombear”. Además explicó que “si estuviera en una roca que no fuera porosa y atrapara los hidrocarburos, habría que utilizar métodos no convencionales como por ejemplo el fracking”.

Gaucher precisó que el descubrimiento de hidrocarburos se encuentra por debajo del Acuífero Guaraní, y dijo que “si se quisiera extraer el petróleo por métodos no convencionales tendría que atravesarlo, y allí habría un riesgo de contaminación”.

Según indicó el geólogo, en Brasil se han hecho por encima de 150 perforaciones profundas y no hay ningún yacimiento de petróleo por lo que, a su entender, “llamaría la atención que en Uruguay hubiera un yacimiento, y más un yacimiento de petróleo”. Gaucher expresó que “si hubiera un yacimiento de petróleo comercial sería el primero en la Cuenca del Paraná”.