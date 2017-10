Senador Camy: “La actitud asumida por el intendente Falero tiene un rasgo autoritario”

Foto: alianzanacional.com.uy

El senador nacionalista Carlos Camy dijo a Inicio de Jornada que la actitud del intendente de San José José Luis Falero —de remover a tres jerarcas de Alianza Nacional en el cargo— “tiene un rasgo autoritario”.

Los jerarcas fueron reemplazados luego de que los ediles de Alianza no votaran un préstamo enviado por Falero a la Junta Departamental. “Discrepo con la actitud del intendente, no la califico porque no es mi estilo, pero es una actitud con un rasgo autoritario. `Se plantea o se cambia el voto o se van los directores`; es muy difícil comprenderlo”, sentenció.

“Me parece extraña esta salida se vota esto o se van”, insistió Camy. Para abordar este tema estuvo reunido ayer dos horas con el senador Luis Lacalle Pou (Todos) en el Palacio Legislativo.

El senador dijo que “hace meses” planteó sus diferencias con la gestión económica que está realizando Falero en la comuna. “Le manifestamos las discrepancias y realizamos algunas alertas del rubro departamental en esa materia”, subrayó.

Camy es suplente de Falero y dijo mantener “una muy buena relación personal” con el intendente, aunque en los últimos meses no hubo conversaciones entre ambos.