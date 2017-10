Federación Rural recibe al canciller Nin Novoa el próximo 30 de octubre

Foto: El País

El próximo lunes 30 de octubre la Federación Rural recibe la visita del canciller de la República Rodolfo Nin Novoa, debido a la preocupación que mantiene la gremial por el “alto costo que deja el país en las aduanas para entrar con los productos a sus mercados”, explicó en Valor Agregado en Carve Carlos María Uriarte, asesor de la gremial de productores agropecuarios.

Los accesos a los mercados es un tema “de los que más preocupa” a la Federación Rural, dijo Uriarte. Según datos de Uruguay XXI, el país pagó US$ 196 millones de aranceles por la exportación de carne vacuna en 2016, representa se estima que el país pierde cerca de US$ 300 millones al año por la exportación de carne vacuna, representa más de US$ 100 por animal faenado.

Dentro del total arancelario, US$ 75 millones se pagaron a la Unión Europea (38% de los aranceles finales). A China, principal mercado para la carne bovina uruguaya, se pagaron US$ 60 millones (30%), mientras que en Estados Unidos y Canadá el pago fue de US$ 19 (10%) y US$ 17 millones (9%), respectivamente. Entre los países restantes -que suman US$ 22 millones- se ubican Corea del Sur, Rusia, Noruega, Suiza, Rusia y Trinidad y Tobago.

Uriarte dijo que la Federación Rural entiende las claras intenciones del Canciller por avanzar en acuerdos internacionales que beneficien al país, sin embargo considera que hasta el momento los resultados han sido “muy magros”. Y remarcó la necesidad de trabajar en conjunto actores públicos y privados para aumentar la competitividad del Uruguay.

