Falero sobre sector de Larrañaga: “Todo tiene un límite, sino se hace politiquería”

Foto: www.primerahora.com.uy

El intendente de San José José Luis Falero dijo a Inicio de Jornada que “no tiene explicación” la negativa de Alianza Nacional — sector liderado por el senador Jorge Larrañaga— a votarle un préstamo para reparar la caminería rural en el departamento.

“Todo tiene un límite, política sí, pero politiquería conmigo no. Eso creo es lo que la ciudadanía espera del sistema político, que está algo enfermo, y yo no puedo permitir que en San José estás cosas sucedan”, afirmó el intendente.

El País informó que Falero cesó al director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira y a Juan Carlos Barreto y Fernando Menéndez, director y subdirector de Cultura, respectivamente.

Falero dijo que tomó la decisión de cesarlos por sí mismo; pero se lo trasmitió al senador nacionalista y líder de Todos Luis Lacalle Pou. “Luis me dijo que no se iba a meter y me parece bien, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía”, acotó.