Sotelo: “Encuestas de intención de voto marcan un margen de cambio aún no relevante”

Foto: Javier Calvelo/adhocFotos

El periodista de Inicio de Jornada, Gerardo Sotelo, analizó la encuesta de Cifra en la que el Frente Amplio recupera siete puntos en la intención de voto.

Según la consultora, el Frente Amplio recuperó a sus votantes tras la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic, y pasó de tener 24% de intención de voto en julio a 31% en octubre.

Sotelo indicó que un tercio de los encuestados no sabe o no contesta qué votará. “La inmensa mayoría de los que no saben qué votar son votantes frentistas”, opinó.

Desde su punto de vista, “no hay un corrimiento dramático de votantes de un partido que lleva tres períodos en el gobierno”. Aunque, se “marca un margen de cambio”.