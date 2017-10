Hablame de amor: Mis amigos están en pareja pero yo no

Foto: Pixabay

En su columna semanal, Hablame de amor, el psicólogo Ruben Campero analizó la siguiente historia:

Una de sus amigas se fue para un balneario del este con su novio e invitó al resto de su grupo de amigas a reunirse allí una noche. Las mujeres confirmaron su asistencia con sus respectivas parejas, ya que de un tiempo a esta parte todas sus amigas se fueron poniendo de novias, construyen relaciones estables y quieren que sus parejas se conozcan para que se integren al grupo. Ella, a pesar de haber tenido otras relaciones, hace unos años que no tiene una pareja con quien asistir a las reuniones y eso siempre termina siendo un tema de debate cuando hablan de buscarle un candidato entre los amigos de los novios. A pesar de que ella está bien y cree que no necesita forzar una relación si no lo siente; cuando se junta con sus amigos se le despierta un deseo de conseguir pareja ¿será porque realmente lo quiere o porque quiere sentirse parte de su propio grupo de pares?