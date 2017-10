Nin Novoa: “El canciller de Brasil no conocía la medida” de impedir ingresos a lácteos

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a Inicio de Jornada que la decisión de impedir el ingreso de productos lácteos uruguayos fue tomada por el Ministerio de Agricultura de Brasil y la Cancillería de ése país no estaba al tanto de la situación.

“El canciller de Brasil ayer no estaba en conocimiento de esta medida (…) Me acaba de mandar un mensaje alentador, en el entendido de que vamos a seguir manteniendo buenas relaciones y que esto no puede afectar la relación con otros países”, aseguró. Además dijo que “seguramente” la medida no se aplicará inmediatamente.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para impedir una cosa de estas que no le hace bien ni a Brasil, ni a Uruguay, ni al Mercosur, ni a las negociaciones con el resto del mundo”, subrayó el canciller.

Nin Novoa aseguró que “todo el mundo sabe” que “Uruguay no importa leche para revenderla”. “Los lácteos que se importan por Uruguay son productos terminados como yogurt y queso, es imposible una triangulación como afirman los brasileños”, remarcó.

“Esperemos que esta mala señal, que solamente el Ministerio de Agricultura de Brasil está dando al mundo, se revierta”, señaló Nin Novoa. En ese marco, señaló que busca saber si el mencionado ministerio tiene competencias para tomar esta resolución.

En su opinión, el argumento de la “triangulación” “es muy traído de los pelos producto del lobby y de cosas que suceden en Brasil que tienen una característica más política que comercial”.