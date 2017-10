UE confirma que las 70.000 toneladas de carne vacuna es su “máxima oferta”

Foto: Rurales El País

El ministro de Agricultura y Desarrollo de la Unión Europea, Phil Hogan, aseguró en un comunicado que las 70.000 toneladas de carne vacuna ofrecidas al Mercosur en la cumbre de Brasil la semana pasada significa la “máxima oferta” del bloque europeo en las negociaciones, explicó a Rurales El País Tomás Friedmann, periodista radicado en Europa.

Friedmann comentó, tras la lectura del comunicado, que la Unión Europea fue “muy clara” en la oferta presentada a los países del Mercosur y ahora depende “únicamente” de éstos para avanzar en las negociaciones con el viejo continente. Hogan exhortó al Mercosur a que “modere sus expectativas sobre los productos sensibles (carne y etanol)” para continuar con el acuerdo.

Recordamos que el Mercosur tildó de “inaceptable” a la oferta de la UE porque equivale dos hamburguesas anuales por persona. Estos países pretenden el equivalente al 5% del mercado europeo, que representa unas 390.000 toneladas de carne vacuna. Ante esto, el Comisario de Agricultura de la Unión Europea aseguró que “no es posible”.

Además, el Mercosur pretende cuatro requisitos necesarios para avanzar en las negociaciones: que la administración esté en manos del bloque sudamericano, que no existan aranceles intracuota (UE pretende 7% de arancel en la cuota a acordar), que no se determine qué tipo de carne vacuna se envía dentro del contingente (UE detalló que el cupo se compone de 35.000 toneladas de cortes enfriados y 35.000 de congelados), y que las 70.000 toneladas sean peso embarque y no canal.

En la primera semana de noviembre será la penúltima cumbre de negociaciones entre ambos bloques, que podrá ser fundamental para conocer si el acuerdo de libre comercio avanza o no. La última instancia está prevista para diciembre en Bruselas.

