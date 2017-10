Presidente de UTE: “Hemos bajado costos; no controlo el precio de las tarifas”

Foto: Presidencia de la República

El presidente de UTE Gonzalo Casaravilla dijo a Inicio de Jornada que si bien la empresa está bajando los costos de la energía eléctrica, no debe pronunciarse sobre el precio de las tarifas porque es un tema de “macroeconomía”.

“Puedo demostrar que han bajado los costos de generación de energía eléctrica, pero el tema de las tarifas no lo controlo. Es un tema de marcoeconomía y no me debo pronunciar”, afirmó. De todos dijo, que si se mira en función del IPC, el costo de las tarifas “ha venido bajando”.

Según dijo, “bajar el costo de la energía es una consigna nacional” y “tiene que ver con la felicidad de la gente”. Casaravilla agregó que UTE factura 1.800 millones de dólares y contribuye a Rentas Generales 230 millones de dólares.