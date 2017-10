Indarte: “El mercado del gordo está con firmeza y precios al alza”

Foto: El País

El mercado de haciendas gordas está experimentando “firmeza” y “precios al alza” en las últimas tres semanas, después de haber “tocado fondo” en los valores, aseguró en Valor Agregado en Carve Fernando Indarte, director de Indarte & Cía. El empresario aseguró que “la industria está pujante por ganado y eso permite seguir con una flecha hacia arriba”.

Ayer se reunió la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y publicó los precios promedios de las haciendas comercializadas durante la semana pasada, con precios al alza para todas las categorías de ganado gordo. El novillo cotizó US$ 3,08 (+2), la vaca US$ 2,91 (+3) y la vaquillona US$ 2,98 (+1) en cuarta balanza.

Indarte dijo que en esta semana las industrias están pasando hasta US$ 3,10 por novillos especiales y US$ 2,90 por vacas pesadas, donde “hay una demanda fuerte”. Sin embargo, estimó que en el correr de la semana posiblementes los valores puedan tener corregir algunos centavos a la suba. Además, afirmó que los productores cuentan con “buenos ganados de verdeos, de verdeos suplementados y de pradera”.

Una interrogante para los próximos meses, que ocurre todos los años, es saber cuántos animales se van a aprontar. Sin embargo, Indarte dijo que los animales “están ganando kilos en todos lados” y, pese a la incertidumbre, el mercado va a tender a “seguir con la firmeza de estas semanas”.

Escuche a Fernando Indarte: