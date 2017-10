Río Santa Lucía: “la dinámica de cambios en el agua es muy lenta”

Foto: http://viajes.elpais.com.uy

Trabajos recientes “muestran que muchas cuencas”, en “otros países, donde se han implantado en forma muy rigurosa las mejores medidas de manejo y se están controlando, luego de muchos años tienen todavía niveles altos” de fósforo, manifestó en El Mercado Agropecuario el profesor grado 5 del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UdelaR), Ing. Agr. Carlos Perdomo.

“En realidad, la dinámica de cambios en el agua es muy lenta. Al contrario de lo que la gente a veces piensa, si implantáramos todas estas medidas ahora, demorarían mucho tiempo en verse los cambios”, advirtió respecto a la situación ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía.

Perdomo explicó en Carve que “eso se debe a que, cuando el agua pasa, no se lleva en realidad el fósforo, se lleva solo una parte mínima de él. Gran parte del fósforo está absorbido, porque el fósforo” es una sustancia “muy pegajosa” y “se pega a los sedimentos, se pega al suelo en las cercanías de la Cuenca, y entonces el agua va pasando lentamente y se lo va llevando. En tiempos geológicos sí se lo lleva rápido, pero en tiempos humanos demora mucho tiempo”.

Respecto a las medidas adoptadas por las autoridades uruguayas para mejorar la situación ambiental del Santa Lucía -Río en el que se ubica la planta de OSE que brinda agua potable a Montevideo y gran parte de Canelones-, Perdomo, en base a los estudios más recientes de la UdelaR, resaltó como positivo lo siguiente: “Lo que sí se ve es que, a nivel de Cuenca, lo que va exportando de fósforo el Río es mayor de lo que está entrando” a su curso como elemento contaminante.

“Los niveles de fósforo en el agua varían temporalmente. Son altos como lo eran en el 2014, pero eso no quiere decir que las medidas no puedan haber tenido alguna influencia. Pueden haberla tenido o no haberla tenido, y es muy difícil determinarlo en un período corto de tiempo”, puntualizó el Ing. Perdomo, que es Dr. en Ciencias del Suelo por la Universidad del Estado de Iowa, de Estados Unidos.