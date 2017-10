Retroceso en mercado internacional de lanas afecta los valores locales

Foto: Valor Agregado

Tras las subas continuas, los buenos valores y la excelente apertura que tuvo la zafra lanera, en las últimas tres semanas el mercado internacional “desgraciadamente ha pegado un retroceso”.

El operador lanero e integrante de Victorica & Asociados, Martin Villaronga, comentó en Valor Agregado en Carve que actualmente se tiene un panorama “totalmente al revés” en donde las bajas han tranquilizado tanto a compradores locales como del exterior que están a la espera de la formación de un nuevo precio para salir a comprar.

Al estar el mercado en baja, todavía no se formó una estabilidad de precios pero aún “seguimos con buenos valores” a pesar de que no se tenga “un mercado real”. Villaronga hizo hincapié en que se ha trancado “un poco” el mercado, sobre todo a nivel local ya que las lluvias no han permitido que aparezca la lana de setiembre. “Cuando venga esa oferta veremos dónde está el mercado”, dijo.

A su vez se observa que hay “muy poca oferta de lana” local e internacional, lo que afecta directamente al mercado.

Según el operador, ahora se está con un mercado “normalizado” en cuanto a demanda. “Probablemente, cuando en el corto plazo aparezca una nueva ola de mercado, los precios van a subir”, agregó. En este sentido cree que esa será la tónica del mercado “que ya está impactando a nivel local e internacional”.

A modo de referencia, por lanas finas se maneja “todo un dólar abajo”. Por ejemplo, lo que es grifa verde está entre US$ 8 y US$ 10. Los Merinos generales entre US$ 6 y US$ 7. En Corriedale, si bien la la baja no fue “tan grande”, se observa menos demanda y más cautela en las lanas acondicionadas. Villaronga entiende que es difícil conseguir US$ 3,50 por Corriedale grifa verde que no baja de las 28,30 micras.