En poco tiempo Uruguay estará llegando a los tres millones de toneladas de soja exportada a China

Foto: El Observador

El director de la Dirección general de Servicios Agrícolas, Federico Montes, expresó en Valor Agregado en Carve que en poco tiempo Uruguay estaría llegando a los tres millones de toneladas exportadas. En este sentido el Ing. Agr. Montes asegura que no se ha tenido “ningún tipo de problema con China”. Es más, sostiene que la soja de Uruguay en China “ha sido muy bien recibida y muy bien calificada”.

Así es como señaló que este es un año en el que la calidad de la soja y de sus contenidos “son realmente muy buenos”. Agregó que no hubo “ningún inconveniente” con el tema de malezas, lo que “reafirma” que el proceso que marcó Uruguay, con el sistema de certificación de soja en China este año, “está funcionando muy bien”.

El director de la DGSA dijo que el gigante asiático es un mercado clave para Uruguay y que por lo tanto se debe entender que “tenemos que vender lo que los compradores quieren comprar; son condiciones que existen para éste o para cualquier otro cultivo y en otros países”.

Montes sostiene que lo primero que el Uruguay tiene que hacer, como un país productor de soja, es “seguir construyendo confianza, sobre todo en China” porque es un mercado “fundamental para nosotros”. Luego, señaló que se debe trabajar “fronteras adentro” internamente en los diferentes eslabones que hacen a la producción de soja. Explicó que como Ministerio se está generando una mesa de diálogo que siente a todas las partes, teniendo en cuenta que existe -al menos por parte del sector productivo- “la inquietud de entender si hubo algún cobro adicional o algo extra” y “eso es algo que hay que demostrar”.

Más allá de esto dejó entrever que el costo más importante que tuvo este año la soja no fue protocolo, si no que la semilla. “Así quedó demostrado en la Cámara Mercantil, lo que no se ha mencionado prácticamente”, comentó.

Finalmente comentó que el único impedimento que ha existido en China es con respecto a la velocidad de descarga de los buques que ha sido muy lenta. Contó que China se vio con un componente de soja muy importante en los puertos. Sin embargo aseguró que están “muy conformes con el trabajo que se ha venido realizando” y que ya se está en condiciones para trabajar en la zafra 2018.

Vea lo que dijo Federico Montes: