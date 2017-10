¿Cómo funciona el decreto sobre acoso sexual en el trabajo?

Foto: Presidencia

Semanas atrás, el gobierno reglamentó la ley aprobada en el año 2009 que previene y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral.

Entre otros puntos, la ley prevé multar a las empresas que no vayan a las audiencias que se convoquen y permite al Ministerio de Trabajo solicitar a cualquier empleador informes sobre denuncias o investigaciones con fines estadísticos.

El inspector general del Trabajo, Gerardo Rey, dijo en Así nos va que el decreto reglamentario establece un orden de lo que en la práctica ya viene funcionando. “Le da certeza jurídica a los empleadores porque ahora saben de forma clara todos los procedimientos”.

Rey también manifestó que desde la aprobación de la ley ha aumentado la cantidad de denuncias anuales. “En 2009 había ocho, luego crece a un pico de 86 y en los últimos cuatro años está estabilizado en 60”.

El jerarca también dijo que las medidas preventivas que puede ejercer la Inspección General son diferentes de acuerdo al tamaño de cada empresa. “Si esto sucede en un pequeño comercio donde trabajan tres personas, las posibilidades del empleador de ejecutar esa tarea son distintas a si trabaja en una gran superficie con más de un turno. La reglamentación habilita la Inspección a hacer hincapié en el tipo de medidas”, subrayó.

Respecto a las sanciones, Rey detalló que hay cuatro casos comunes: el primero es que analizada la situación se entiende que no hay mérito y se archiva. El segundo es que la Inspección General (IGT) analice y no verifica que haya una conducta o intención de la empresa en alentar las prácticas discriminatorias pero advierte que no hay protocolo, un lugar donde denunciar, carteleras o formas de difusión que establezcan con claridad la política de la empresa. En este caso, la IGT intima a que la empresa fije política, protocolo y capacitaciones, y luego se archiva el caso porque “cumplió”. En tercer caso, si investiga y concluye que hay acoso, las sanciones pueden llegar hasta el despido, y en último caso, si intiman y la empresa no cumple, se sanciona a la empresa con una multa que puede llegar a ser por el valor de entre 150 y 200 jornales de la persona denunciante.