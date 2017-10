Alimentación Diferencial del Ternero, viable financieramente y permite mejora económica

Foto: www.upic.com.uy

Un criador quiere mejorar su resultado económico. Sabe que está disponible una tecnología llamada ADT (Alimentación Diferencial del Ternero), generada por la Unidad de Producción Intensiva de Carne (UPIC) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Para aplicarla, debe retener el ternero. Es decir, no lo puede vender al terminar la etapa de cría. No le entra ese dinero y, además, tiene que comprar ración. ¿Le sirve retener el ternero y aplicar la ADT?

De esa pregunta partieron los agrónomos Juan Ignacio Buffa, Álvaro Simeone y Virginia Beretta. Realizaron un estudio en el que simularon una situación para el criador Felipe Ferraro, de Cerro Largo, que quería, precisamente, una respuesta.

“Felipe es un productor con 80% de destete, que funciona bien pero quiere mejorar sus resultados. Y una posibilidad es que aplique el ADT cuando llega el otoño. En lugar de vender sus terneros de 140 kilos, dice: ‘Me los voy a quedar’. No se los puede quedar en el pasto, porque están las vacas, las recrías de las vaquillonas. Entonces los encierra durante todo el invierno y hace el sistema ADT de la UPIC y después aprovecha el ‘piquito’ de pasto de primavera de octubre-noviembre. Entonces los vende en noviembre, en lugar de venderlos en mayo. De 140 kilos, los vende en noviembre con 320 kilos”, explicó en El Mercado Agropecuario Álvaro Simeone, director técnico de la UPIC.

Pero eso implica “un problema de flujo de caja, porque estaba acostumbrado a que en mayo recibía la plata de la venta de sus terneros” y utilizando la citada tecnología, además de tener que adquirir la ración para alimentarlos, debe cubrir todos los otros costos del establecimiento (sueldos, BPS, etc.), agregó.

Los técnicos realizaron “una simulación de cómo hace para adelantar de mayo a noviembre”, solicitando un crédito -de proveedores, de herramientas tipo fideicomiso- “a una cuota constante, con una tasa de 5% de interés sobre saldo”, señaló en Carve.

“Entonces, toma un crédito de 5%, que en este caso de una estancia de 1.000 há era de US$ 35.000” y, al hacer el análisis económico, la aplicación del sistema ADT le permitiría al productor “mejorar el resultado en US$ 20, de 60 se iba a 80, que es mucha plata, US$ 20.000 más. Para una estancia es mucho de ingreso neto, neto. Con esa forma cubre el costo de la ración y paga la tasa de 5% anualizada, que no llega a ser un año porque es de mayo a noviembre”, reseñó el Ing. Simeone.

El trabajo -que fue presentado en la 19ª Jornada Técnica de la UPIC, realizada el 17 de agosto en Paysandú- mostró que “la tecnología, en ese caso, fue suficientemente robusta, el resultado fue suficientemente fuerte, como para poder tomar ese ingreso y saldarlo a la venta de los terneros, cuando le ingrese la plata en noviembre” y torna viable el negocio “del punto de vista financiero y permite capitalizar la mejora en el resultado económico”, resumió en Carve el director técnico de la Unidad, que además es Máster en Zootecnia y Dr. en el área de Nutrición Animal.