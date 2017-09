Cáceres: “Si no nos otorgaran la sede del mundial igual vamos a celebrar los 100 años”

Foto: Presidencia

La semana pasada el gobierno emitió un decreto que busca esclarecer las transferencias de futbolistas entre clubes, a partir de esta reglamentación deberán presentar una declaración jurada en la Secretaría Nacional del Deporte que permitirá identificar a quienes intervienen en la transacción, los montos de dinero y la distribución entre las partes. El secretario nacional de Deporte, Fernando Cáceres, dijo a Así nos va que se pretende “ordenar y transparentar una actividad que al día de hoy se está desarrollando en muchos casos no ajustada a la norma”.





“Hoy el fútbol uruguayo tiene dos fuentes principales de ingreso económico que son el sustento de la mayoría de los equipos: la comercialización de los derechos de televisión y la transferencia de jugadores a otros países”, dijo Cáceres y señaló que cuestionar severamente la realización de pases puente “pondría en situación de inestabilidad al fútbol uruguayo”.

En cuanto a la posible participación de Uruguay en la organización del Mundial 2030 como país anfitrión Cáceres dijo que “Uruguay está en condiciones, no en soledad sino de manera compartida, de ser un protagonista activo en un mundial”, y agregó que se apuesta a “que el valor de los cien años sea de tal magnitud que podamos sortear la instancia de voto”.

“Seguramente no estemos preparados pero creo que es una enorme oportunidad y la defiendo con entusiasmo”, señaló el secretario nacional de Deporte y agregó que el proyecto podría contribuir a alinear la sociedad “detrás de sueños que nos hacen superar las diferencias que podamos tener”.

Consultado acerca de la posibilidad de que Paraguay participe junto a Uruguay y Argentina de la organización Cáceres señaló que no hay ningún planteo oficial en las instancias creadas a tales efectos, “ni a nivel de los presidentes ni a nivel el equipo binacional”.

Cáceres señaló que el Estadio Centenario no está en condiciones de recibir actividad futbolística con el nivel de exigencia que Fifa requiere y dijo que “las inversiones para un estadio de características apropiadas no bajan de los 200 millones de dólares” pero que hay formulas que permitirían alcanzar la inversión necesaria “para que el estadio fuera modelo en el mundo”. Además señaló que sería “imperdonable” pensar la reformulación del Estadio Centenario si no se hace en función de un nuevo plan para el Parque Batlle.