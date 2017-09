Botana: “El diputado Ezquerra asumió la responsabilidad y no le mintió a nadie”

Foto: Presidencia de la República

El intendente de Cerro Largo Sergio Botana (Partido Nacional) defendió en Inicio de Jornada al diputado Wilson Ezquerra, que atropelló a una mujer mientras conducía alcoholizado.

“El hombre ha asumido la responsabilidad y no le mintió a nadie. Renunció a sus fueros partidarios. Ezquerra asumió una actitud valiente”, señaló Botana.

Con respecto al consumo de alcohol, el intendente dijo que debe “haber un mínimo de tolerancia” como es la “copa familiar o la del cura cuando da una misa”.

“Me parece desmedida la tolerancia cero de alcohol en el tránsito. Me parece que no es el país en el que yo vivo”, subrayó. “En el caso de los políticos una cosa buena es no manejar nunca, ni siquiera estando sano (…) Un auto termina siendo un peligro en cualquier circunstancia”, aseguró.