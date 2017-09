Nuevos jugadores en el mercado internacional: Canadá “despertó” y la polinesia francesa se muestra activa

Foto: Rurales El País

En dos semanas comienza la feria Anuga en Colonia, Alemania, la que, más que un carácter europeo, tiene un carácter internacional donde hoy se visualizan varios mercados. Según el broker de carnes Alejandro Berrutti “vamos a encontrarnos con una Europa que tiene un euro mucho más fuerte respecto al año pasado”. En este sentido, afirma que el viejo continente está en un momento “positivo” tanto en sus productos como en sus valores.

Berrutti destacó, en Valor Agregado en Carve, que Canadá es un mercado que “despertó” en las últimas semanas. También hizo referencia a que hay una demanda activa de los mercados alternativos al Nafta como el de la polinesia francesa, “un gran comprador de bife ancho”. Al respecto comentó que es un mercado que “araña los valores del Nafta”.

En cuanto a China, señaló que esta semana “se ve más alegre” y contó que ya están siendo previstos los embarques de octubre y noviembre. Según Berrutti, el gigante asiático es un mercado que se ve con mayor firmeza y hasta algunos productos con valores superiores a los del primer semestre.

Mercado local

En lo que refiere al mercado local Alejandro Berrutti sostiene que hay una demanda “insatisfecha” y una industria “cautelosa” en el sentido de que “no quiere pasar valores a los cuales los productores tantean el mercado para vender”. A modo de ejemplo mencionó que la industria hoy está posicionada en el eje de US$ 3,05 “y por planteos de US$ 3,10 se resiste a pasar ese valor por novillo”. Del mismo modo ilustró que hoy una vaca corriente se consigue a US$ 2,85 y “con esfuerzo” US$ 2,90.

El broker hizo referencia a que los industriales “se quejan permanentemente” del costo país, del costo de los operarios y del costo de los insumos que no permiten cerrar una ecuación.

De igual forma expresó que el valor de la reposición “impide ver lo que va pasar con el mercado futuro”. Según el consignatario de ganado la concreción de negocios es “inmediata” y con una avidez “que no se veía en los últimos años”.

