Se aguarda estabilidad en el mercado de lanas para retomar actividad “más fluidamente”

Foto: Valor Agregado

Son varios los consignatarios que coinciden en que esta zafra lanera correspondiente al período 2017-2018 “arrancó mejor que la pasada”. Sin embargo Facundo Ruvira, integrante de Tops Fray Marcos, comentó que al día de hoy “empezó a mostrar ciertos cambios”. El consignatario explicó, en Valor Agregado en Carve, que a poco tiempo de inaugurada la zafra se dio una pausa y los clientes están reviendo las cosas “para ver si el mercado vuelve a valores más lógicos para ellos”.

En este sentido, Ruvira hizo referencia a que se está a la espera de que se estabilice el mercado “para retomar actividad más fluidamente”; “se llegaron a pagar valores por arriba de los US$ 10 por lotes en el eje de las 18 micras, o sea valores casi inéditos para el Uruguay”, expresó. Así fue como en determinado momento se generó un “freno” porque esa escala de precios “no era sostenible”.

El operador sostiene que ahora se está buscando la nueva estabilidad que calculan no rondará esos valores porque hoy los precios que pasan los clientes son por debajo de lo que debería ser la lógica del mercado. “Si se mira algunas propuestas que tenemos, la lana de 21,5 micras está a US$ 7,50, valores bastante más bajos a lo que veníamos trabajando”, comentó. Según Ruvira es necesario esperar un poco y ver cómo se desarrolla.

También hizo referencia a que el Corriedale fue arrastrado por la suba del fino sumado a la baja de los stocks. Expresó que el Corriedale grifa verde logró muy buenos valores alcanzado los US$ 3,70 y ahora volvió al eje de los US$ 3,50. Sin embargo, para el consignatario son “buenos valores” si se los compara a últimas dos zafras. El resto de las lanas sin acondicionar vuelve a estar por debajo de los US$ 3.

Finalmente dijo que, en el caso de los Merino, el mercado se va estabilizar en valores que van a ser bastante altos aunque tiene sus dudas respecto a lo que pueda pasar con las lanas cruzas porque “realmente las señales no son muy claras”.

Escuche a Facundo Ruvira: