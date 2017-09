Diputada Bianchi: “Hay una corrupción sistémica en todo el Estado”

Foto: El País

La diputada nacionalista Graciela Bianchi señaló a Inicio de Jornada que “hay una corrupción sistémica” en el Estado y lo que no se quiere es que el exvicepresidente Raúl Sendic “sea el chivo expiatorio”.

“Cayó el vicepresidente por corrupción, eso no es solo una crisis política, es una crisis institucional”, indicó la diputada nacionalista.

“No podemos hacerle el juego al Frente que va a querer instalar que ahora se purificaron porque cayó Sendic. No, eso es corrupción sistémica, no van a decir ahora que no estaban enterados de lo que pasaba”, subrayó. Según dijo “todo el Estado está contaminado” por actos de corrupción.

En ese marco, dijo que el lunes “no era momento” para discutir sobre la conducta de Sendic, tal como planteó el diputado Pablo Iturralde (Partido Nacional). “Hubiera sido un circo y un bochorno”, agregó.

En tanto, aseguró que a Sendic no le corresponde el cobro del subsidio porque no estuvo tres años en ejercicio del cargo como lo establece la ley.