Sotelo: “Lo que dijo Mujica de que a Sendic solo le falta la tesis es falso”

Foto: Radio Carve

El periodista y conductor de Inicio de Jornada, Gerardo Sotelo, analizó las últimas declaraciones que hizo el expresidente José Mujica sobre el título de licenciado del vicepresidente Raúl Sendic.

“Se dice algo que es totalmente falso al decir que solo le falta la tesis para que Sendic tenga el título. No hay licenciatura como dice Mujica de seis meses. Lo que hizo Sendic no fue una licenciatura, sino obtener una licencia para dar clases”, afirmó.“Mujica ya no quiere tapar el sol con la mano, si no decirnos que el sol es la luna”, indicó.