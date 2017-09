Pit-Cnt: “No somos tan necios como para no admitir mano de obra extranjera en UPM”

Foto: Pit-Cnt

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira dijo a inicio de Jornada que a la Cámara de Industrias “se le ha dado por criticar temas insólitos” como el acuerdo marco entre UPM y el gobierno.

“UPM prefiere tener reglas claras de prevención de conflictos y nosotros también”, afirmó Pereira en referencia al acuerdo laboral. “No somos tan necios para no admitir mano de obra extranjera”, afirmó Pereira.

Sobre la mano de obra extranjera, señaló que trabajará para que el 75% de los trabajadores especializados estén en manos de los uruguayos. “Si no se cubriera el 75% no somos tan necios de no admitir mano de obra exranjera, pero si los hay vamos a defender la fuente laboral”, subrayó.