Consultora Apeo adelantó informe sobre exportación de vacunos en pie

Foto: Apeo Agro

La consultora APEO realizó a pedido de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) un informe que complementa el estudio de CPA Ferrere (solicitado por los gremios de la industria frigorífica) sobre el impacto de la exportación de animales en pie en Uruguay.

CPA Ferrere concluyó que desde el año 2008 al 2016 se exportaron 1,5 millones de animales, generando pérdidas netas de valor agregado por US$ 480 millones, un equivalente a US$ 319 por animal. Teniendo en cuenta que el ternero no completó su ciclo y no transitó el proceso de faena.

El director de Apeo Agro, Ignacio Buffa, adelantó en Valor Agregado en Carve que el análisis busca conocer cuál es el impacto de la exportación de ganado en pie en la recomposición del stock ganadero. “Es una perspectiva más dinámica, exportar en pie no es neutro porque libera espacio para otras categorías”, agregó.

El analista explicó que la venta de terneros en pie abrió las puertas a la producción de vacas de cría (US$ 56 millones) y ese incremento genera una “superioridad” a la pérdida neta de valor agregado (US$ 53 millones) por exportar en pie. Buffa confirmó que se necesita un aumento de 4% del stock de estas categorías y en Uruguay creció un 7% desde el 2013 a la fecha.

Escuche a Ignacio Buffa: