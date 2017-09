Exportación en pie significó 10% de la factura ganadera total en 2016/17

Foto: El País

Según resultados de la consultora Tardáguila Agromercados, la ganadería uruguaya facturó US$ 1.950 millones al cierre del año agrícola 2016/17. De ese total, US$ 1.770 millones corresponden por ventas a las industrias y US$ 180 millones por exportación de ganado en pie.

La venta de animales en pie representa solamente el 9,23% del ingreso total del negocio ganadero del país. En el año calendario 2016 las exportaciones de vacunos en pie cerraron una cifra cercana a las 300.000 cabezas.

El estudio de CPA Ferrere sobre el impacto de la exportación de ganado en pie en Uruguay, indica que desde el año 2008 al 2016 se exportaron 1,5 millones de reses, lo que refleja pérdidas netas de valor agregado por US$ 480 millones, un equivalente de US$ 319 por vacuno.

Teniendo en cuenta la pérdida por animal y los datos aproximados de exportación durante 2016, las pérdidas de valor agregado fueron superiores a los US$ 95,7 millones en ese año.

