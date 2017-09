Bottinelli advirtió que si el Frente no es duro con Sendic pagará costos políticos

Foto: http://factum.uy/

El director de Factum Oscar Bottinelli dijo a Inicio de Jornada que si el vicepresidente Raúl Sendic renuncia, “el Frente Amplio no tiene costo político ninguno”. “Si no renuncia Sendic, o el Frente Amplio no tiene una actitud dura con él, los costos se van a agravar”, afirmó el analista político.

“La clave está dónde piensen mirar. Hay ciertas declaraciones hechas que piensan que la gente no razona y se le puede decir cualquier cosa o demuestran que no tienen altura”, opinó Bottinelli.

El próximo sábado, el Plenario deberá expedirse sobre el fallo del Tribunal de Conducta que habla de una conducta “inaceptable” de Sendic en el manejo de los dineros públicos. Según dijo, esta es la situación “más grave de la historia” que debe enfrentar la coalición de izquierda.

“Si el presidente (Tabaré) Vázquez invita a Sendic al Consejo de Ministros lo respalda y si no lo hace no lo respalda”, subrayó Bottinelli.