Foto: Radio Carve

El periodista y conductor de Inicio de Jornada, Gerardo Sotelo, cuestionó a los gobernantes que manejan al Estado “como si fuera un coto de caza” de un sector para repartir cargos políticos.

“¿Por qué no podemos traer a juzgados del exterior?”, preguntó Sotelo en referencia a las designaciones de cargos políticos. “Alcanza con decir si querés venir a militar no te voy a dar un cargo, no hay cargos para repartir porque eso está mal”, concluyó.