Con la soja, le vendemos a China “dólares que nos prestó el suelo en potasio”

El actual es un año “muy típico para analizar eso” porque “sacamos 3.000 kg de soja. Pero, cuando miramos para atrás, cuánto echamos nosotros de fertilizante, sobre todo y principalmente potasio”, entonces “muchas veces, sacando a cuenta del suelo, estamos haciendo lo que se dice minería agrícola, y después no estamos reponiendo”, advirtió en El Mercado Agropecuario el Ing. Agr. Andrés Contatore, asesor agrícola-ganadero de FUCREA.

Puntualizó enseguida que “año a año se ve que el balance de fósforo viene bien, pero de nitrógeno y de potasio, por ejemplo, los balances no son muy positivos en los sistemas”.

“Y ahí hay dólares que nosotros los vendimos como soja, se fueron para China, pero que en realidad eran dólares que nos prestó el suelo en potasio y que en algún momento se lo vamos a tener que devolver. Porque si nosotros siempre nos llevamos más de lo que echamos, en algún momento la deficiencia la vamos a tener y vamos a tener que empezar a reponerla, ¿no?” alertó, en base a sus estudios sobre los llamados “costos ocultos” en los sistemas agrícolas.

El técnico -que además es productor agropecuario desde 2007- subrayó en Carve que “lo que estamos haciendo ahora, si no reponemos”, es “agarrar plata a cuenta de lo que vamos a tener que echar en el futuro, y en el futuro que de repente no es tan lejano” porque “en muchos casos puede ser la zafra que viene, y si no la otra”.

Contatore -que realizó un posgrado en Agronegocios y Alimentos, y fue cofundador de la firma de asesoría agrícola, ganadera y en inversiones Cuatro Hojas- explicó que el potasio es “un fertilizante que no había cultura de echar en Uruguay porque los suelos no eran deficientes en potasio y, en la medida que se fue haciendo más agricultura, y sobre todo soja que es un cultivo bastante extractivo en este nutriente, se empezaron a dar deficiencias”.

Los costos ocultos han sido definidos por el productor rural argentino Guillermo Gorziglia como aquellos “que en la práctica impactan sobre el resultado del negocio, pero que a los fines de cuantificarlos y evaluarlos, quedan marginados en el olvido, fundamentalmente por desconocimiento”.

Gorziglia, que además es Lic. en Administración de Empresas y especialista en gestión de costos agropecuarios, ha escrito en trabajos suyos sobre el tema que “lo más preocupante de todo es que dichos costos tienen un gran impacto, tanto en los aspectos que podríamos llamar técnicos (calidad del recurso tierra, calidad ambiente) como en el aspecto económico (margen bruto y neto, rentabilidades futuras)”.